Cabral é regularizado e pode estrear pelo Cruzeiro no domingo

Mais novo reforço do Cruzeiro, o meia argentino Ariel Cabral teve o seu nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID), na tarde desta quarta-feira, e já está liberado para fazer a sua estreia pelo clube. Apresentado na semana passada, o jogador não viajou com o time mineiro para Santa Catarina, onde a equipe enfrentará o Joinville, nesta quinta, às 21 horas, mas ele poderá estrear no confronto de domingo, contra o Internacional, no Mineirão, pela última rodada do primeiro turno do Campeonato Brasileiro.

Na última segunda-feira, Ariel fez o seu primeiro treino com o restante do elenco cruzeirense. E agora ele tenta provar ao técnico Vanderlei Luxemburgo que merece uma chance no time, mesmo estando sem jogar uma partida oficial desde o final de março, quando defendia o Vélez Sarsfield, da Argentina.

Novo reforço, Ariel poderá defender o Cruzeiro no Brasileirão e na Copa do Brasil nesta segunda metade da temporada do futebol nacional. O atleta assinou contrato para defender a equipe mineira até 3 de agosto de 2016, conforme foi destacado nesta quarta em seu registro no BID da CBF.

Nesta quarta à tarde, os jogadores cruzeirenses que viajaram até Santa Catarina treinaram no campo do América de Joinville. A atividade de véspera de jogo teve caráter recreativo e não contou com a presença do atacante Marquinhos, que foi poupado e apenas correu em volta do campo. O atleta, porém, não preocupa para a partida desta quinta.