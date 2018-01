Ariel celebra chegada de Mancuello e projeta Cruzeiro mais forte este ano

A contratação do argentino Federico Mancuello pelo Cruzeiro, anunciada nesta quinta-feira, foi bastante celebrada por Ariel Cabral. O volante exaltou seu compatriota, que veio do Flamengo, e apostou que a chegada tornará o elenco celeste ainda mais forte para esta temporada, na qual o clube voltou para a Libertadores.

"Este grupo está muito unido e isso é importante. Desde que cheguei aqui, passaram muitos jogadores. Isso ajuda. Mancuello chega como uma boa contratação também. Pelo que eu conheço dele, é um jogador que chega muito na área, é versátil. Isso é importante. Creio que vai ajudar e vai dar opção no meio-campo, dentro do que estamos jogando. Isso é bom para nós", declarou.

Mancuello custou US$ 1,8 milhão (aproximadamente R$ 5,8 milhões) ao Cruzeiro por 60% dos seus direitos econômicos. Trata-se de um reforço para o meio de campo celeste, que sofreu com diversas baixas por lesões ao longo de 2017, inclusive do próprio Ariel.

"O que está na cabeça de tudo mundo é estar bem. Deus queira que nada de ruim se passe com lesões. Comigo mesmo foram duas lesões no ano passado, sofri muito com isso. Mas, neste ano, será diferente. Estou preparado, focado, e isso para mim é o essencial", afirmou.

O Cruzeiro deu sequência aos treinamentos de pré-temporada nesta quinta-feira e contou com boas novidades. O zagueiro Dedé, o meia Thiago Neves e o atacante Raniel, que vinham ficando de fora das últimas atividades por problemas físicos, trabalharam em campo e foram reintegrados ao elenco.