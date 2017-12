Arílson é detido por dirigir bêbado O meio-campista brasileiro Arílson foi detido na madrugada desta terça-feira em Santiago do Chile por dirigir ?em evidente estado de embriaguez?, segundo a definição dos policiais. O jogador - que atuou pelo Grêmio, Palmeiras, seleção brasileira e que hoje defende o Universidad do Chile - foi levado a um posto policial e submetido a um exame de dosagem alcoólica. O exame, que apontou um índice de 2.27 pontos, não deixou dúvida. De acordo com a legislação de trânsito do país, basta um ponto para que o motorista seja detido por embriaguez.