Arílson é o novo reforço da Lusa O meia Arílson é o mais novo reforço da Portuguesa de Desportos para o Campeonato Brasileiro. O jogador, de 29 anos, que estava no futebol chileno, será apresentado oficialmente à torcida na tarde desta quarta-feira, por volta das 16 horas, no Canindé. Arílson assinou contrato com a Lusa até dezembro deste ano. O jogador, que teve passagens vitoriosas pelo Grêmio e Palmeiras e chegou à seleção brasileira pelas mãos de Zagallo, estava no Universidade do Chile.