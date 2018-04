Aristizabal anuncia aposentadoria após grave contusão

O atacante colombiano Aristizabal anunciou, nesta segunda-feira, antecipar sua aposentadoria no futebol por causa de uma grave lesão em seu joelho esquerdo, ocorrida na partida que sua equipe, o Atlético Nacional, venceu o Once Caldas por 1 a 0, pela semifinal do Campeonato Colombiano, neste fim de semana. A decisão do jogador, de 36 anos, veio logo após o primeiro prognóstico, que dá conta de uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, que deixaria Aristizabal de fora dos gramados por oito meses. A aposentadoria de Aristizabal estava marcada para o final da competição. O jogador colombiano fez sucesso no futebol brasileiro com passagens pelo São Paulo, Vitória, Santos e Coritiba. No total, Aristizabal marcou 348 gols em sua carreira.