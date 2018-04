Aristizábal chega para o Vitória O Vitória anunciou hoje a contratação do atacante colombiano Aristizábal, de 30 anos, que estava jogando no Deportivo Cali. Ele se apresentará ao clube baiano na quinta-feira e assinará contrato até 31 de dezembro. No Brasil, Aristizábal jogou pelo São Paulo - onde sagrou-se campeão paulista em 98 e formou uma boa dupla com Dodô - e Santos. Pela seleção colombiana, ele disputou a Copa do Mundo de 98, na França. Na Copa América do ano passado, vencida pela Colômbia, ele foi o artilheiro com seis gols em seis partidas.