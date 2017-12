Aristizábal deve estrear no Coritiba A expectativa dos torcedores do Coritiba é com a provável estréia do colombiano Aristizábal, nesta quinta-feira, às 20h30, no Estádio Couto Pereira, em Curitiba, contra a Adap, de Campo Mourão, na primeira partida da segunda fase do Campeonato Paranaense. O jogador foi liberado pelos médicos do clube, mas deverá entrar apenas no segundo tempo, em razão de não jogar desde o fim do ano passado, quando se submeteu a cirurgia no joelho. No Atlético Paranaense, o técnico Mário Sérgio terá o retorno do goleiro Diego, que fraturou um dedo da mão há três semanas, para a partida contra o Cianorte, na Arena da Baixada, em Curitiba. Além dele, também retornam o zagueiro Rogério Corrêa e o lateral Marcão, que cumpriram suspensão. Completam a rodada: Malutrom x Roma, União Bandeirante x Iraty, Paranavaí x Francisco Beltrão e Londrina x Rio Branco.