Aristizábal estréia com gol no Coritiba O atacante Aristizábal fez uma boa estréia no time do Coritiba, marcando um dos gols da vitória por 3 a 1 contra a Adap, de Campo Mourão, no Estádio Couto Pereira, em Curitiba, pela primeira rodada da segunda fase do Campeonato Paranaense. O colombiano, que estava sem jogar desde o fim do ano passado, quando se submeteu a uma cirurgia do joelho, entrou aos 18 minutos do segundo tempo e deixou sua marca 14 minutos depois. Nesse grupo, o Londrina venceu o Rio Branco, em casa, por 2 a 1, e o Paranavaí recebeu o Francisco Beltrão, e ganhou por 2 a 1. No outro grupo, o Roma, de Apucarana, conseguiu o melhor resultado, goleando o Malutrom, por 5 a 1, na casa do adversário em São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. Com o resultado, o time é o líder do Grupo C, ganhando do Atlético Paranaense no saldo de gols. O time da capital venceu o Cianorte por 2 a 0, na Arena da Baixada, em Curitiba. Na outra partida desse grupo, o Iraty conseguiu um empate por 1 a 1 jogando em Bandeirantes contra o União.