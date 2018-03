Aristizábal já começa a fazer promessas Um dos responsáveis diretos pelo poder ofensivo que o Cruzeiro vem demonstrando nesse Campeonato Brasileiro, o atacante Aristizábal decidiu começar a fazer as tradicionais promessas dos artilheiros. Após a goleada sobre o Atlético-PR no último sábado, no Mineirão, o colombiano, que tinha marcado três gols, prometeu fazer um de bicicleta até o final da competição. "Esse até dezembro sai, se Deus quiser, porque eu não escondo, eu gosto de fazer gols assim e já fiz três na minha carreira" disse o atacante, com 7 gols no torneio nacional. A promessa de Aristizábal reflete o bom momento vivido pelos atacantes do clube mineiro. Os 23 gols marcados pelo time do Cruzeiro, que possui o melhor ataque do campeonato, foram feitos pelo meia Alex (com 7) e pela dupla de frente, formada por Deivid - principal artilheiro da competição, com nove gols - e pelo colombiano. Além de assegurar presença no time titular do Cruzeiro, Aristizábal vem conquistando espaço na preferencia dos torcedores. No último sábado seu nome abreviado como " ARI" foi gritado em coro no Mineirão. Um reconhecimento para um jogador que chegou à Toca da Raposa em janeiro deste ano para disputa do Campeonato Mineiro sem conseguir despertar entusiasmo entre os exigentes cruzeirenses. O colombiano de 31 anos, no entanto, terminou o campeonato estadual como titular da equipe. Em 18 partidas pelo clube, Aristizábal já marcou 11 gols.