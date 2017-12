Aristizábal não é mais do Coritiba Os 11 minutos que o atacante colombiano Aristizábal ficou em campo neste domingo, diante do Santos, antes de ser expulso, foram os últimos no Coritiba. O jogador pediu a rescisão do contrato, alegando problemas particulares. O clube aceitou antecipar em um mês a saída do atacante, a contratação de maior impacto para este ano. "O Coritiba agradece por tudo o que ele fez", disse o presidente Giovani Gionédis. A previsão era de que o jogador viajaria ainda neste domingo para São Paulo, de onde iria para a Colômbia. Durante o ano que passou em Curitiba, ele ficou várias vezes longe do time, em razão de contusões e cartões. Por isso já vinha sendo hostilizado pela torcida e neste domingo despediu-se sob vaias. "Saio amigavelmente, mas claro que magoado pelo Campeonato Brasileiro", declarou.