Aristizábal pode desfalcar Cruzeiro Sem saber se poderá contar com o seu principal goleador, o Cruzeiro tenta retomar a liderança do Campeonato Brasileiro, neste sábado, às 18 horas, quando enfrenta o Guarani, no Mineirão. O atacante Aristizábal é a principal dúvida no time do técnico Vanderlei Luxemburgo. O colombiano lesionou o tornozelo direito durante um jogo treino contra o Villa Nova, quinta-feira. Nesta sexta, ele foi submetido a uma radiografia, que não constatou fratura no local. Um novo exame neste sábado irá definir sua escalação. Caso seja vetado pelo departamento médico, Aristizábal deverá ser substituído por Alex Alves. Depois da derrota para o Góias - que custou a ponta na tabela - e a eliminação na Copa Sul-Americana, os jogadores mineiros querem provar que o rendimento do time não entrou em declínio. Caso vença a equipe de Campinas e o Santos tropece diante do Fortaleza, no Castelão, o Cruzeiro reassume a liderança. O time mineiro conquistou até agora 52 pontos, dois a menos que o time paulista. O zagueiro Cris, contudo, faz um alerta. ?Não agüento mais no segundo semestre a gente fazer maus campeonatos." Já Luxemburgo, mantém o discurso otimista e garante que a eliminação da Sul-Americana não terá reflexo no desempenho do time no Brasileiro. ?Nossos últimos nove meses de sucesso não podem ser apagados com algumas más atuações." Os meio-campistas Maldonado e Zinho continuam vetados e o zagueiro Edu Dracena, suspenso, desfalcam a equipe. As novidades serão o meia Wendell e o zagueiro Thiago. O treinador disse que optou por Wendell para liberar mais o armador Alex, que vem sofrendo marcações implacáveis nos últimos jogos. STJD - O Cruzeiro ingressou com uma ação Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) solicitando os pontos da partida em que foi derrotado pelo Goiás, por 1 a 0, no Serra Dourada. A alegação é de que o atacante Grafite teria atuado irregularmente no sábado. O clube mineiro, porém, está sendo contestado no mesmo tribunal pelo Coritiba, que pretende conseguir os três pontos da partida que terminou empatada, por 2 a 2, no dia 20 de agosto, no Mineirão. O clube paranaense alega que o volante Maldonado teria atuado mesmo tendo de cumprir suspensão por ter recebido três cartões amarelos.