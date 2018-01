Aristizábal pode voltar ao São Paulo Após a fracassada tentativa de aquisição do atacante Enílton, que renovou seu contrato com o Coritiba por três anos, o nome da vez para reforçar o São Paulo é o colombiano Aristizábal. O retorno do jogador ao clube está sendo tratado com muito cuidado e poderá ser anunciado após o elenco retornar da Argentina, onde enfrenta o Talleres no sábado, pela Copa Mercosul. O problema é que Aristizábal, campeão paulista em 1998 pelo São Paulo sob o comando de Nelsinho Baptista, conseguiu o passe na Justiça do Trabalho no início do ano. A advogada Gislaine Nunes obteve uma liminar que liberou o atacante, após ele não ter acertado a renovação de seu contrato com clube do Morumbi. Os advogados do Tricolor lutam para reconquistar o direito sobre o passe. Dia 6, o caso será analisado pela Justiça trabalhista. Aristizábal está jogando no Atlético Nacional da Colômbia e vem se destacando na Copa América. O São Paulo não quer falar sobre o assunto. O diretor de futebol do clube, José Dias, diz apenas que deverá chegar um jogador que já atuou no Morumbi e que está com muita vontade de voltar.