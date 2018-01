Aristizábal prevê ótima campanha do Coritiba A chegada do atacante Aristizábal ao Coritiba nesta segunda-feira confirmou que ele é a esperança de gols e de uma boa campanha da equipe na Taça Libertadores. O colombiano, que assinou contrato por um ano e deve receber aproximadamente R$ 1 milhão nesse período, já é considerado pelos torcedores como a maior estrela do elenco e sua chegada mobilizou cerca de 200 torcedores no aeroporto de Curitiba. Campeão brasileiro pelo Cruzeiro, Arisitizábal disse que não irá desapontar em seu novo time. "O Coritiba tem uma equipe muito respeitada, com um treinador experiente (Antônio Lopes) e isso é muito bom. Podemos fazer uma ótima campanha, com um bom entrosamento." Apesar de todo o entusiasmo, a torcida terá que esperar um pouco pela estréia do goleador. Ele realizou uma artroscopia no joelho direito no início de dezembro e ainda precisa, segundo o departamento médico, recuperar sua forma física. "Ele não fez a pré-temporada como os outros, então terá uma preparação específica", disse Lúcio Ernlund, coordenador do Departamento Médico do clube. Por causa disso, sua estréia pode acontecer dia 10 de fevereiro, contra o Sporting Cristal, pela Libertadores. Sobre seu futuro, Aristizábal disse que cumprirá seu contrato até o final do ano e não pensa mais em defender a seleção colombiana, e nem discutir ofertas de outros clubes. "Meu presente e futuro é o Coritiba. Tive boas referências do clube e da cidade e quero entrar logo em campo." Com a chegada de Aristizábal, o Coritiba, que ainda pode vender o atacante Marcel para um clube do exterior, fechou o ciclo contratações com 11 novos atletas.