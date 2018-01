Aristizábal vai defender o Coritiba O Coritiba anunciou hoje a contratação do atacante colombiano Aristizábal, que foi campeão brasileiro de 2003 pelo Cruzeiro. Ele é o último reforço do time paranaense, que está se preparando para a Libertadores da América. Disputando a competição pela sétima vez, o colombiano será um dos pilares do time dirigido por Antônio Lopes. O clube não divulgou as bases da negociação. O jogador será apresentado segunda-feira. Além dele, o Coritiba também contratou o atacante Luiz Mário, que deve se garantir no time titular juntamente com Aristizábal. Informações de que Marcel, que está disputando o pré-olímpico, deixará o clube, indo para o exterior, são divulgadas todos os dias, mas a direção nega qualquer proposta oficial. Os outros reforços são o zagueiro uruguaio Esmerode, conhecido como Galego, os meias Luiz Carlos Capixaba e Rodrigo Batata, e o atacante Josafá.