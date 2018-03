Arma do Botafogo será a bola parada Tentar decidir o jogo a partir de lances de bolas paradas. É a orientação do técnico Levir Culpi para o Botafogo vencer o Gama, nesta quarta-feira, a partir das 20h30, e assegurar vaga na terceira fase da Copa do Brasil. A partida será disputada no Maracanã e a diretoria do clube carioca espera contar com a presença de pelo menos 20 mil botafoguenses no estádio. Na primeira partida entre as duas equipes, houve empate por 4 a 4. O Botafogo tem a seu favor o mando de campo e pode até empatar por três gols. Um novo 4 a 4 levaria a decisão da vaga para os pênaltis. Com relação à equipe do primeiro jogo, em Brasília, o Botafogo não terá o atacante Almir, contundido. Ele será substituído por Dill. Para o zagueiro Sandro, a responsabilidade da defesa não vai aumentar por causa da vantagem de conseguir a classificação se o time não levar gol. "Temos de entrar para vencer, sem a preocupação excessiva de defender." No treino desta terça-feira, em General Severiano, Levir Culpi tomou boa parte do tempo para cobranças de falta. Valdo e Camacho tiveram excelente aproveitamento. O reserva Carlos Alberto foi outro que se destacou. Todos têm um estilo idêntico de cobrança de falta: chutam sem muita força, buscando o ângulo mais desprotegido pelo goleiro. O zagueiro Sandro, que já marcou vários gols de falta pelo Botafogo, preferiu se poupar. Ele tem um chute muito forte e temeu sentir dor se treinasse a jogada na véspera da partida.