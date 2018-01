?Arma secreta? busca mais espaço na Lusa O meia André Luís jamais conseguiu se firmar como titular da Portuguesa, pois sempre foi tratado como "arma secreta" pelos treinadores. No jogo diante do América-MG, quinta-feira, comprovou sua fama e marcou, de cabeça, o gol da vitória por 2 a 1 que mantém as chances da equipe de se classificar para a segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série B. "Estou satisfeito, porque foi um gol muito importante", disse André. O jogador, de 27 anos, chegou ao Canindé no ano passado, durante a disputa do Campeonato Brasileiro, depois de ter se destacado no Flamengo, de Guarulhos. Teve poucas oportunidades com o técnico Edu Marangon e não conseguiu ajudar a equipe a escapar do rebaixamento para a Série B. Permaneceu no clube e jogou o Campeonato Paulista da Série A-1, no qual o time escapou por pouco do rebaixamento: na última partida do Torneio da Morte, em uma dramática vitória sobre o Juventus, por 1 a 0, no Canindé. Com passagens pelo União São João, Guarani e Ituano, André continuou na reserva quando o técnico Luís Carlos Martins montou o elenco para a Série B do Campeonato Brasileiro. Sempre entrava no segundo tempo, quando o time atuava mal. "Para mim, não tem diferença começar como titular ou entrar no segundo tempo. Quero mostrar que tenho condições de ajudar a equipe", declarou.