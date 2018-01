Armando Marques pune árbitro e assistente O presidente da Comissão Nacional de Arbitragem, Armando Marques, decidiu pôr na "geladeira", ou melhor, deixar de escalar por tempo indeterminado, o árbitro e um assistente de arbitragem que trabalharam no empate por 1 a 1 entre Joinvile e Londrina, em jogo da Série B do Campeonato Brasileiro disputado terça-feira no estádio Ernesto Sobrinho, em Santa Catarina. O dirigente considerou como "desastrosa" e "uma das piores da competição" a atuação dos profissionais. Para Armando Marques, o juiz Robério Ferreira Pires (SP) "errou feio" ao validar o gol de mão feito pelo zagueiro Vagner para o Joinvile. Além disso, o dirigente disse que o atleta estava em posição irregular. O assistente da partida punido foi Marcelino Brito Neto, também de São Paulo.