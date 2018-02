Arminia Bielefeld demite o técnico Ernst Middentorp

O Arminia Bielefeld, da primeira divisão alemã, demitiu hoje o técnico Ernst Middentorp, informou o clube após uma reunião nesta segunda-feira. A saída de Middentorp era aguardada desde a última sexta, quando o Bielefeld perdeu por 6 a 1 para o Borussia Dortmund. O Arminia vinha fazendo uma campanha desastrosa e já tinha sofrido outra goleada humilhante na atual temporada, ao cair por 8 a 1 diante do Werder Bremen. Apesar dos resultados, a equipe não integra a zona de rebaixamento, mas está muito próxima - apenas um ponto a separa da área da degola. No sábado, no confronto diante do Stuttgart, Detlef Dammeier será o técnico interino do Arminia.