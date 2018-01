Arnaldo celebra chegada de Kieza e diz que Botafogo 'tem muito mais para crescer'

Depois de um início devagar, com dois empates, o Botafogo emendou duas vitórias no Campeonato Carioca e mostrou evolução. Os resultados também animaram os jogadores, como o lateral Arnaldo, que inclusive marcou seu primeiro gol pelo clube no triunfo por 2 a 1 sobre o Macaé, na semana passada.

"É um começo bom, com pessoas novas, um trabalho novo. Estamos assimilando bem o que o professor Felipe (Conceição) pede. Estamos numa crescente desde o primeiro jogo e isso é o mais importante. Estamos nos ajudando e temos muito mais a crescer", declarou nesta terça-feira.

Arnaldo considerou que o início ruim do Botafogo foi fruto do pouco tempo de preparação, mas avaliou que a equipe engrenou para a sequência do Estadual. "No ano passado, eu tive sessenta dias para trabalhar e nesse ano foram dez ou doze. Estamos melhorando e querendo melhorar ainda mais, o que é importante para ajudar o Botafogo nesse início de temporada. Esse bom início não nos surpreende. Sabemos do nosso valor, do que podemos fazer."

Ainda em início de temporada, o clube alvinegro continua no mercado e deve apresentar nos próximos dias mais um reforço. O Botafogo chegou a um acordo com o Vitória para a contratação de Kieza, que chega para resolver o problema do time no comando de ataque. Arnaldo celebrou o acerto com o atleta, mas preferiu não cravá-lo como titular.

"É importante, né. O vi hoje, é importante e um jogador que vai agregar muito. Titular eu não sei, isso já fica com o Felipe. Será uma briga boa com o Brenner. A vinda dele é importante, um jogador de nome e que todos já conhecem. Vai nos ajudar muito nessa temporada", afirmou.