Arnaldo deixa o Botafogo e assina por empréstimo com o Ceará para o Brasileirão

O Ceará anunciou nesta quinta-feira a contratação do lateral-direito Arnaldo. O jogador de 25 anos estava no Botafogo desde o ano passado, assinou contrato por empréstimo até o fim de 2018 e chega como reforço do clube cearense neste retorno à Série A do Campeonato Brasileiro.

Arnaldo se destacou com a camisa do Ituano no Campeonato Paulista do ano passado e assinou com o Botafogo. Ele chegou a viver bons momentos, foi titular em boa parte do Brasileirão, mas perdeu espaço com a ascensão de Marcinho este ano e passou a ser cobiçado por outros clubes.

"Fiquei muito feliz quando eu recebi o convite do presidente Robinson de Castro. Tinha outras propostas, mas o que pesou para eu vir para o Ceará foi essa torcida apaixonada, o peso da camisa e a estrutura daqui, que é conhecida no País inteiro. Estou encantado com tudo o que vi até agora. Os torcedores, a comissão e todo o elenco alvinegro podem esperar um Arnaldo focado e determinado dentro e fora de campo", prometeu.

Arnaldo inclusive já havia realizado exames médicos e treinado com o elenco cearense esta semana. Ele chega para brigar por posição com Pio e Leandro Silva e pode estrear diante do Santos, sábado, fora de casa, pela primeira rodada do Brasileirão.