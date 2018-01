Arnaldo elogia reforços e projeta Botafogo 'mais rápido' para esta temporada

O lateral Arnaldo mostrou otimismo para a temporada do Botafogo em 2018. Apesar da perda de atletas importantes, como Victor Luís e Roger, e do técnico Jair Ventura, o jogador considerou que os reforços contratados têm tudo para suprir as ausências e, quem sabe, tornar o time carioca até superior este ano.

"Jogamos contra o Luiz Fernando ano passado, é um jogador rápido, assim como o Leandro Carvalho. O time está mais rápido, agudo, como dizem. Podemos fazer um grande trabalho. O que prometemos é a entrega de todos, o máximo pelo clube em busca dos nossos objetivos", declarou nesta sexta-feira.

O meia Luiz Fernando foi contratado junto ao Atlético-GO, enquanto Leandro Carvalho chegou do Paysandu. O Botafogo também já anunciou o meia Renatinho, ex-Paraná, e o atacante Rony, que pertencia ao Cruzeiro mas estava emprestado ao Albirex Niigata, do Japão.

A principal mudança, no entanto, aconteceu no comando técnico. Após se destacar no time carioca, Jair Ventura foi seduzido por uma proposta do Santos e deixou o clube. O Botafogo, então, decidiu efetivar o auxiliar Felipe Conceição no cargo. E o novo treinador parece ter agradado o elenco.

"Ele está agregando alguns conceitos dele. Pegou o que fizemos no ano passado e está acrescentando algo a mais. Outras dinâmicas, novas jogadas e temos tudo para crescer com ele. Se eu falar com mais detalhes eu acho que não vai gostar. Terça-feira vocês verão o que ele está querendo de nós. Mudanças sempre para o bem", comentou.

Arnaldo terminou 2017 em alta, como titular absoluto da lateral direita do Botafogo. Mas até pela mudança de comando, o jogador garantiu que não se sente dono da posição. Ele lembrou também que seu concorrente Luis Ricardo iniciará a temporada em plenas condições físicas, após grave lesão no ano passado, e previu uma briga boa pela titularidade.

"O Luis é um grande jogador. Infelizmente teve uma lesão grave. Também contamos com o Marcinho, que está voltando agora. Quem ganha é o Botafogo, que conta com bons jogadores na posição. Quem estiver melhor vai jogar", avaliou.