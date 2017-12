Arnaldo Lira é o novo treinador do União Arnaldo Lira é o novo técnico do União São João. Ele será o substituto de Play Freitas, demitido na segunda-feira. A missão do novo treinador é salvar o time de Araras do rebaixamento. Atualmente, a equipe ocupa a lanterna do Grupo 2, sem pontos. No entanto, a vida de Arnaldo Lira pode ser facilitada, tendo em vista que o Oeste foi punido com a perda de 12 pontos pelo Tribunal de Justiça Desportiva da Federação Paulista de Futebol. A Comissão Disciplinar da FPF alega que três jogadores do time de Itápolis não estavam inscritos regularmente: Adão, Marcelo Santos e Daniel, sendo que esse último atuou nas derrotas para Santos (0 X 1) e Santo André (1 X 3). Caso perca mesmo os 12 pontos, o Oeste assumirá a lanterna, com dez pontos negativos. O União seria penúltimo. Embora neguem, os dirigentes fizeram uma comemoração à parte quando souberam do caso. Alheio a esse imbróglio, o técnico Arnaldo Lira espera escapar do rebaixamento dentro de campo. Natural de Junqueiro, em Alagoas, o treinador já conhece bem o União, onde trabalhou durante o Paulista do ano passado. Com a experiência de vários clubes, como Paysandu, Ceará, Fortaleza, Ituano e Criciúma, ele espera ver seu time longe da Série A2. "Vim com esse objetivo e é por isso que vamos lutar", comentou ao deixar o Treze, de Campina Grande, onde se despediu pela manhã. Ele assumirá, de fato, o União nesta quarta-feira cedo. O seu primeiro desafio em campo será contra o Santos, domingo, na Vila Belmiro.