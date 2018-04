Arouca assina com o Santos e pode estrear no domingo

Dorival Júnior também poderá contar com o lateral-esquerdo Léo para o jogo de domingo. Mas, antes ele vai ter que convencer o jogador a concordar com a escalação. Léo, que não participou do jogo-treino, está relutando em aceitar a redução salarial, para se enquadrar no novo teto de R$ 160 mil mensais do clube.

O lateral também alega que está abaixo do peso e sem resistência para atuar, embora o preparador físico Celso de Rezende tenha afirmado nesta quinta que todos os jogadores do grupo estão à disposição do treinador.

Se Léo não jogar, Pará será mantido na esquerda, com o meia Breitner improvisado na ala direita. Como Giovanni vai fazer um trabalho de condicionamento físico especial durante 10 dias, Marquinhos deve viajar com a delegação para Mogi e entrar no segundo tempo.

DESFALQUE - O lateral-direito George Lucas ficará longe dos gramados por pelo menos um mês. Ele foi submetido a exame de ressonância magnética, que apontou estiramento do ligamento medial colateral do joelho direito, com comprometimento do menisco.

Embora não tenha que passar por cirurgia, George Lucas pode desfalcar o Santos em sete jogos, voltando ao time apenas no clássico contra o Corinthians, no dia 28 de fevereiro, na Vila Belmiro.