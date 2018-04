Arouca chega ao Santos e diz que pode estrear domingo

Motivado, Arouca foi apresentado oficialmente nesta sexta-feira, 22, no Santos. O volante chega com a clara missão de substituir Rodrigo Souto, envolvido em uma troca com o São Paulo, e garante que já pode estrear no domingo, contra o Mogi Mirim.

"A expectativa é a melhor possível. Espero retribuir essa oportunidade e estou feliz por vestir a camisa do Santos", disse Arouca, em entrevista à TV Globo. "Meu objetivo é chegar aqui, mostrar meu trabalho e ajudar o time a conseguir os seus objetivos no ano", completou o jogador.

Aos 23 anos, Arouca tenta se firmar no futebol paulista. Revelado pelo Fluminense em 2004, ele chegou ao São Paulo no ano passado como uma das promessas para o meio-campo da equipe, mas acabou não correspondendo às expectativas. Agora na Vila Belmiro, o jogador quer aproveitar a mescla de um time jovem e experiente para conseguir as vitórias.

"Já deu para perceber que o pessoal aqui é bastante animado. Fui bem recebido por todos e estou me sentindo em casa", afirmou.

Arouca chega por empréstimo de um ano, mas, ao término do contrato, o Santos tem preferência na compra de 60% dos direitos federativos do jogador.