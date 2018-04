Arouca comemora sequência como volante no São Paulo

Depois de ser improvisado na ala direita no São Paulo, o volante Arouca deve ganhar sua segunda chance consecutiva em sua posição de origem contra o Atlético Paranaense, domingo, após a suspensão de Hernanes pelo terceiro cartão amarelo. Embora reafirme que pretenda ajudar a equipe seja em qual for a posição, o jogador garante que rende mais como volante.

Veja também:

Rodrigo se coloca na briga para ser titular

MASCOTES - Baixe o papel de parede do seu time

Visite o canal especial do Brasileirão

Brasileirão 2009 - Tabela | Classificação

Dê seu palpite no Bolão Vip do Limão

"Procurei sempre ajudar a equipe, mas ficou nítido que meu rendimento não é o mesmo na ala. Não vejo problema em ser deslocado, mas no meio jogo melhor", afirmou Arouca, que espera ter um desempenho tão bom quanto os antigos companheiros do Fluminense.

"Espero que seja a minha vez de estourar, como foi com o Washington e com o Junior Cesar. Estou confiante que jogando na minha posição vou mostrar porque vim pra cá, que tenho condições de jogar e ajudar o time a continuar com essa boa fase", garantiu.

Mesmo com pouco espaço nos últimos jogos, Arouca garante que sempre contou com o apoio do treinador. "Não vinha atuando nos últimos jogos, mas o Ricardo sempre conversou comigo e estava aguardando minha oportunidade. A gente tem que estar pronto e espero agora dar continuidade nesta função", concluiu.