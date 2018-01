Arouca deve ser poupado para o clássico com o Corinthians

Recuperados de lesão, Lucas, Cristaldo e Arouca treinaram nesta terça-feira, na Academia de Futebol. Os dois primeiros estarão à disposição do treinador Marcelo Oliveira para a partida do Palmeiras desta quarta-feira contra o Goiás, no Estádio Serra Dourada. O time joga para continuar no G-4 do Campeonato Brasileiro. No primeiro turno, em casa, o Palmeiras perdeu para o rival goiano.

O caso do volante Arouca, no entanto, deve ser um pouco diferente. É pouco provável que ele seja escalado em Goiânia contra o Goiás. Ele está pendurado com dois cartões amarelos e, se receber o terceiro, poderá ficar fora do clássico com o Corinthians, domingo, no Allianz Parque. O treinador não quer correr riscos de perder um de seus principais marcadores em jogo de tamanha rivalidade.

Arouca deve ficar em São Paulo e concluir o processo de fortalecimento muscular. Os únicos lesionados são Cleiton Xavier e Mouche, que se recuperam de problemas musculares. A diretoria do Palmeiras e a comissão técnica consideram fundamental uma vitória no clássico para as pretensões da equipe no Campeonato Brasileiro. Mesmo com a partida contra o Goiás, nesta quarta-feira, a vitória diante do Corinthians daria confiança no início do segundo turno. De quebra, 'tira' três pontos do líder do Nacional.

Após a vitória contra o Joinville, por 3 a 2, o Palmeiras voltou ao G-4. O Corinthians é o líder da competição com 12 pontos de vantagem sobre o arquirrival e quatro em relação ao segundo colocado, o Atlético-MG.