Arouca deve substituir Hernanes no São Paulo

O volante Arouca deve substituir Hernanes, suspenso com três cartões amarelos, na partida de domingo do São Paulo contra o Atlético Paranaense, na Arena da Baixada. O técnico Ricardo Gomes lamentou a ausência, mas assegurou que o possível substituto cumprirá bem a função.

"Não podemos negar que o Hernanes é peça fundamental no meio-campo, mas este nosso setor está muito forte e até por isso ele vem rendendo assim. Infelizmente ele não jogará o próximo, mas tivemos boa atuação do Arouca e devemos levar em consideração que o nosso elenco é muito rico", afirmou o técnico.

Com a volta dos zagueiros Miranda e Renato Silva para a próxima partida, após cumprirem suspensão, Rodrigo deve sair do time e Richarlyson retorna ao meio-campo, na vaga ocupada por Arouca na vitória sobre o Fluminense. Assim, a suspensão de Hernanes deve lhe render nova oportunidade.

O São Paulo está na vice-liderança do Campeonato Brasileiro com 36 pontos, um a menos do que o líder Palmeiras. O Atlético Paranaense é o 13º, com 24.