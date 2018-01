Arouca e Barrios devem encarar o Fluminense no Rio de Janeiro

Recuperados de problemas musculares, o volante Arouca e o atacante Lucas Barrios treinaram normalmente nesta segunda-feira e devem voltar ao time do Palmeiras na partida desta quarta-feira, contra o Fluminense, no Maracanã.

O volante tem sofrido com as contusões recentes. Depois de quatro jogos fora, ele retornou no empate contra o Corinthians, mas voltou a sentir dores e foi poupado contra Internacional e Figueirense para estar em condições de jogar nesta quarta.

Em situação semelhante, Barrios não atuou nos últimos três jogos, mas deve ganhar o lugar de Alecsandro como referência na área. Com a suspensão de Dudu, que ficará fora nos próximos quatro jogos por causa da expulsão na final do Campeonato Paulista, Barrios deve formar a dupla de ataque com Gabriel Jesus.

O técnico Marcelo Oliveira terá de montar a defesa sem o seu principal zagueiro. Vitor Hugo levou o terceiro cartão amarelo no sábado e vai cumprir suspensão automática. As opções são Victor Ramos, Jackson, Leandro Almeida e Nathan. Os dois primeiros devem jogar.

O meia Fellype Gabriel, que ainda não estreou pelo Palmeiras, também treinou nesta segunda-feira. Ele ainda se recupera de problemas musculares e realizou um trabalho de recondicionamento físico comandado pelo fisioterapeuta Marcelo Gondo. O jogador não atua há um ano, desde quando ainda defendia o Sharjah, dos Emirados Árabes.