Arouca e Felipe Melo voltam a treinar com o elenco do Palmeiras

O Palmeiras retomou os trabalhos na tarde desta terça-feira, na Academia de Futebol, com duas novidades no elenco. Os volantes Felipe Melo e Arouca foram reintegrados aos trabalhos após ficarem afastados por lesões. Ambos participaram dos trabalhos com bola junto com o grupo, que teve dois dias de folga depois da vitória por 4 a 1 sobre a Ferroviária, pelo Campeonato Paulista.

Arouca jogou pela última vez em janeiro, no amistoso de abertura da temporada com a Chapecoense, na Arena Condá. Depois, ele foi submetido a uma cirurgia no tornozelo direito e só nesta terça-feira voltou a treinar com o elenco. A operação tirou o volante da lista de inscritos para a primeira fase do Campeonato Paulista, mas a tendência é que o jogador seja incluído entre os 30 atletas para a disputa da Libertadores.

Já Felipe Melo foi baixa apenas no último jogo. No compromisso anterior, com o Corinthians, ele teve um corte no supercílio e precisou levar 20 pontos no local. O procedimento o tirou do compromisso com a Ferroviária, mas a presença dele no treino desta terça o indica como possível reforço para enfrentar o Red Bull. O jogo será na sexta-feira, em Campinas.

Quem também pode retornar à equipe neste compromisso é o volante Tchê Tchê. Recuperado de fratura no ombro esquerdo sofrida no dia 5, ele treinou nesta terça acompanhado do preparador físico Thiago Maldonado e aguarda como será a evolução nos próximos dias para saber se será relacionado para o compromisso na sexta-feira.