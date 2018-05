Arouca e Hugo treinam entre titulares no São Paulo

O técnico Ricardo Gomes começou a definir nesta quinta-feira a escalação do São Paulo para o jogo contra o Sport, no domingo, pela última rodada do Campeonato Brasileiro. E, no primeiro coletivo com todos os jogadores disponíveis, o treinador deu mostras de que Arouca e Hugo não devem sair da equipe.

A dupla foi titular na derrota por 4 a 2 para o Goiás, e deve ser mantida mesmo com os retornos de Richarlyson e Dagoberto, que estavam suspensos.

Novamente à disposição, Dagoberto deve continuar como titular. No treino desta quinta, Hugo atuou na meia, deslocando Jorge Wagner para atuar na ala esquerda. Assim, Junior Cesar saiu da equipe. Já Arouca ganhou a posição de Richarlyson, que treinou entre os reservas.

Caso Ricardo Gomes mantenha a equipe que testou nesta quinta, o São Paulo irá a campo com Rogério; Renato Silva, André Dias e Miranda; Jean, Arouca, Hernanes, Hugo e Jorge Wagner; Dagoberto e Washington.

O São Paulo tem 62 pontos e ocupa a quarta posição no Campeonato Brasileiro. Para conquistar o título, o time precisa vencer o Sport e torcer contra Flamengo, Internacional e Palmeiras.