Arouca e Mena não treinam e viram dúvida para o Santos

SANTOS - O técnico Oswaldo de Oliveira pode ter mais dois problemas para escalar a equipe do Santos para enfrentar o Coritiba, sábado à noite, no Estádio Couto Pereira, na capital paranaense. Nesta quinta-feira, o volante Arouca e o lateral-esquerdo Mena não participaram do treino da amanhã e viraram dúvida para o confronto da segunda rodada do Brasileirão.

Arouca sente um incômodo no músculo posterior da coxa esquerda e, nesta quinta, foi substituído por Alison. A se confirmar como desfalque, dará seu lugar ao jovem da base. Já o problema do chileno, que havia treinado na quarta, é uma inflamação no tendão de Aquiles direito. Seu reserva direto é Emerson Palmieri.

Oswaldo de Oliveira já tem um desfalque certo para jogar contra o Coritiba, uma vez que Neto deverá ficar afastado dos gramados por duas rodadas, com um edema no músculo posterior da coxa. Jubal treinou entre os titulares nesta quinta e fará dupla com David Braz, mantendo Bruno Uvini no banco.

O Santos começou o Brasileirão empatando em casa com o Sport, domingo passado, em 1 a 1, na Vila Belmiro. Depois de pegar o Coritiba, terá pela frente o Grêmio, em casa, e o Princesa dos Solimões, pela Copa do Brasil. O time do Amazonas avançou quarta à noite, depois de vencer o Brasiliense.