Arouca e Montillo devem ficar fora de estreia do Santos

SÃO PAULO - O Santos não deverá ter a sua força máxima na estreia pelo Campeonato Paulista, no dia 18, contra o XV de Piracicaba, na Vila Belmiro. O volante Arouca e o meia Montillo devem ser poupados pelo técnico Oswaldo de Oliveira por estarem em processo de recuperação de problemas musculares recentes. "Eles se apresentaram normalmente, sem nenhum tipo de problema. No dia a dia, temos controlado as cargas e, se preciso for, vamos adiar um pouco suas estreias e poupá-los em alguns jogos no início", explicou o preparador físico do Santos, Ricardo Rosa.

Nesta sexta-feira, o time fez o primeiro trabalho com bola em 2014 e, embora a dupla tenha atuado normalmente, o pouco tempo restante até a estreia dificulta que eles adquiram a forma física ideal. Outros jogadores que preocupam a comissão técnica para a estreia são os zagueiros Edu Dracena e Neto, o lateral-esquerdo Eugenio Mena e o meia Léo. Todos têm problemas musculares e devem ser poupados dos trabalhos mais intensos neste começo de temporada.

"Isso acontece pelos problemas que tiveram em 2013. Um volta com um desequilíbrio na perna, outro com uma atrofia, então ficam deixados fora de alguns trabalhos porque existe essa necessidade", explicou o preparador. No campo, o técnico Oswaldo de Oliveira esboçou a formação da dupla de ataque titular com Leandro Damião e Thiago Ribeiro. Ambos treinaram juntos na atividade no CT Rei Pelé, onde o time ficará concentrado até a estreia no Campeonato Paulista.