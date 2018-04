Arouca: 'Foi um dos melhores jogos da minha carreira'

SANTOS - Arouca foi o jogador mais festejado pelos santistas na goleada por 5 a 1 sobre o Corinthians. Volante de movimentação, ele chega com facilidade à frente, mas raramente finaliza bem e por isso é alvo dos companheiros por não fazer gol nem em treinos. Mas, contra o rival, a história tem sido diferente. Foi dele um dos gols na vitória por 2 a 1 na conquista do título do Campeonato Paulista de 2011. E na noite desta quarta, foi Arouca que abriu a porta para o massacre santista. Ao todo, o volante marcou três gols em 213 jogos pelo Santos.

"Tem que acompanhar a molecada que corre muito", disse Arouca, quase se arrastando, ao sair de campo. "Foi um grande jogo do nosso time e um dos melhores da minha carreira. E olha que foi apenas o meu terceiro jogo na temporada. Estou feliz porque foi contra um rival da grandeza do Corinthians."

Outro destaque da história vitória santista foi o experiente Thiago Ribeiro, autor de dois dos cinco gols do time, embora tivesse atuação apagada no primeiro tempo. "É sempre bom vencer um clássico contra o Corinthians. A equipe está de parabéns pelo que jogou e espero que seja o primeiro passo de grandes conquistas. Nosso time consegue envolver o sistema defensivo contrário com movimentação e velocidade", afirmou o atacante. "O Santos merece vitórias como esta porque não tem medo de colocar a molecada."