Arouca pede São Paulo concentrado no Sport A derrota para o Goiás por 4 a 2 tirou o São Paulo da liderança do Campeonato Brasileiro e dependendo de uma combinação de resultados para conquistar o sétimo título nacional. Apesar de ter que torcer contra Flamengo, Internacional e Palmeiras, o volante Arouca pediu para o time se concentrar no confronto com o Sport.