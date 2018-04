Arouca se coloca à disposição para estreia do Santos

SANTOS - O preparador físico do Santos, Ricardo Rosa, já adiantou que o volante Arouca pode ser poupado na estreia do Paulistão, sábado, contra o XV de Piracicaba, por ainda não estar em boa forma. Mas o jogador se colocou à disposição do técnico Oswaldo de Oliveira para jogar.

"Se o professor quiser, eu jogo. Estou treinando e tenho me sentido bem. Lógico que não estou 100%, mas não tem como estar. Acredito que os jogos serão fundamentais para poder ganhar ritmo", afirmou Arouca, em entrevista coletiva nesta terça-feira no CT Rei Pelé.

Titular absoluto do Santos, Arouca volta a trabalhar com Oswaldo de Oliveira, que já foi seu treinador no Fluminense em 2006. "Não foi muito tempo, mas deu para ver que ele é um ótimo profissional. Ele apostou no meu futebol e ficou um gostinho de quero mais", lembrou o volante.

Agora, com o novo técnico, Arouca espera que o Santos volte a ser campeão em 2014, depois de passar a temporada passada em branco. "A expectativa é a melhor possível, esperamos começar com o pé direito e ter um ano digno do Santos, disputando títulos e vencendo também", avisou.