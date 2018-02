Arouca se machuca e desfalca Fluminense por 20 dias Os problemas no Fluminense parecem não ter fim. Depois da derrota no clássico para o Botafogo, no último domingo, por 1 a 0, o clube não poderá contar com o volante Arouca pelos próximos 20 dias. Após um exame de ressonância magnética, os médicos do Fluminense constataram que o jogador sofreu um estiramento muscular na coxa direita - Arouca já iniciou os trabalhos de recuperação. Por causa da lesão, o volante não pôde ser utilizado pelo técnico Joel Santana no clássico. Ele acabou substituído por Romeu, que deve permanecer entre os titulares nas próximas partidas. Pelo Estadual do Rio, o Fluminense só volta a campo no próximo sábado, para enfrentar o Madureira.