Arouca treina com bola e deve reforçar Santos contra o Ituano, no domingo

SANTOS - Recuperado de uma lesão no pé direito, o volante Arouca participou do treino com bola realizado na manhã desta quinta-feira, no CT Rei Pelé. O jogador realizou um treinamento pelo segundo dia seguido e com isso deverá reforçar o Santos que enfrentará o Ituano neste domingo, às 19h30, no Estádio Novelli Júnior, em Itu, pela terceira rodada do Campeonato Paulista.

Por causa da lesão, Arouca ficou fora da partida diante do Audax, na última terça-feira, no Pacaembu, onde o time santista sofreu para empatar por 1 a 1 no duelo no qual os santistas também não puderam contar com Cícero.

Cícero, porém, foi outro que treinou nesta quinta-feira e mostrou estar recuperado de uma entorse no tornozelo esquerdo. Com isso, deve ser escalado pelo técnico Oswaldo de Oliveira, que espera ter neste domingo um esboço da formação que mandará a campo no clássico diante do Corinthians, na próxima quarta-feira, às 22 horas, na Vila Belmiro, pela quarta rodada do Paulistão.

Se Arouca e Cícero poderão estar de volta, Leandro Damião poderá ser a principal novidade da escalação do Santos neste domingo. O clube espera ainda para esta quinta a chegada do dinheiro referente ao pagamento da segunda parcela da contratação do jogador junto ao Internacional, acertada por cerca de R$ 42 milhões. O valor está para ser repassado pelo fundo de investimentos inglês Doyen Sports, que tornou possível a aquisição do atleta.

Já o meia Montillo, que está com um edema na panturrilha esquerda, passou pelo CT Rei Pelé nesta quinta, mas ainda não revelou se aceitou a proposta do Shandong Luneng, da China. Informações de bastidores circuladas dentro do clube, porém, dão conta de que ele já estaria discutindo detalhes burocráticos que envolvem a sua ida para o futebol chinês.

Sem Montillo e esperando poder contar com o seu principal reforço para a temporada, o Santos poderá ir a campo neste domingo com a seguinte formação: Aranha; Cicinho, Neto, Jubal e Mena; Alan Santos, Arouca e Cícero; Leandro Damião, Thiago Ribeiro e Geuvânio (Gabriel).