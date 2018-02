Arouna dá vitória ao Lens sobre o Olympique de Marselha O marfinense Arouna Dindané garantiu os três pontos para o Lens, ao marcar o gol da vitória de sua equipe contra o Olympique de Marselha, fora de casa, pelo encerramento da 27.ª rodada do Campeonato Francês. Com o resultado, os visitantes continuam na vice-liderança da competição com 48 pontos. Os anfitriões seguem com 38 e estão em oitavo. No outro jogo deste domingo, o Nantes deixou a lanterna do campeonato ao surpreender fora de casa o Sochaux, e sair de campo com uma vitória por 2 a 1. O Sochaux abriu o placar com o brasileiro Marcio Santos. O empate dos visitantes saiu com Dimitri e a virada veio dos pés do romeno Claudio Keseru. O Nantes ocupa agora a 19.ª colocação com 26 pontos, enquanto o Sochaux fica em 6.º, com 40.