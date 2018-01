Arquibancada cai em jogo no Tocantins O desabamento de parte da arquibancada do Estádio Rezendão, em Gurupi (TO), a 230 km de Palmas, paralisou a partida entre o Palmas e o Gurupi, que jogavam pelo campeonato estadual. A queda foi de aproximadamente 30 metros de altura e uma equipe do Corpo de Bombeiros trabalha na remoção dos entulhos. Até às 20h30 não havia confirmação de vítimas do acidente, mas os bombeiros trabalham com a hipótese de que haja alguém soterrado. A estimativa é que a remoção só seja concluída na madrugada. Nos escombros foram encontrados dois veículos e várias bicicletas, todas destruídas. O acidente ocorreu aos 35 minutos do segundo tempo. O árbitro paralisou a partida, mas deu continuidade ao jogo assim que foi confirmado que até então não havia vítimas. O Gurupi, que é líder desse campeonato, acabou vencendo o Palmas por 2 a 0.