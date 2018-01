Arquibancadas esgotadas para São Paulo x Estudiantes Com o término da Copa do Mundo da Alemanha, as atenções dos torcedores do São Paulo voltaram-se para a Copa Libertadores. Dos mais de 70 mil ingressos colocados à venda para o jogo entre São Paulo e Estudiantes, no dia 19, no Morumbi, válido pelas quartas-de-final do torneio continental, já foram vendidos 38.704, até as 17h horas desta segunda-feira. Os ingressos começaram a ser comercializados na última quinta-feira. E em apenas cinco dias já se esgotaram os bilhetes dos principais setores do Estádio do Morumbi: as arquibancadas azul, laranja, vermelha e amarela. A data inicial da venda dos ingressos para esse jogo estava prevista para segunda-feira, dia 3, mas o Morumbi foi interditado, sendo liberado então somente na tarde da última quarta-feira, pelo Contru (Departamento de Controle do Uso do Imóvel), após vistoria que analisou os reparos finais em obras que estavam em acabamento. Só assim, a diretoria do São Paulo deu início a venda de ingressos para o jogo contra o Estudiantes. No jogo de ida, em Buenos Aires, no dia 10 de maio, o São Paulo perdeu para o Estudiantes por 1 a 0. Com esse resultado, os são-paulinos terão de vencer por dois gols de diferença. Caso o jogo termine 1 a 0 para o São Paulo, a decisão por uma vaga nas semifinais da competição será decidida nos pênaltis.