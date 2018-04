Arquiteto não teme novos desabamentos, mas pede cuidado

Não há risco iminente de a ruptura de parte da arquibancada que resultou na morte de sete pessoas, domingo, na Fonte Nova, se repetir em algum outro dos principais estádios brasileiros, mas vários deles precisam de obras urgentes de manutenção na estrutura. O alerta é de Vicente de Castro Mello, arquiteto do Sindicato Nacional das Empresas de Arquitetura e Engenharia (Sinaenco) e coordenador do estudo feito em praças esportivas de 18 cidades do País. Castro Mello vistoriou 29 estádios nos últimos meses e nenhum deles estava em condições tão ruins como a Fonte Nova. "Não vi nenhuma condição extremamente crítica que possa provocar uma tragédia", disse. "Mas é preciso manutenção, e não maquiagem." O quadro é mais grave, constatou o Sinaenco, nos três estádios dos grandes clubes pernambucanos. O Arruda, de propriedade do Santa Cruz, apresenta pontos na arquibancada com o concreto quebrado, o que deixa as ferragens e armaduras expostas e oxidadas. O Aflitos, do Náutico, tem as mesmas deficiências nas ferragens e o concreto da cobertura se soltou em alguns trechos. Já na Ilha do Retiro, do Sport, além de infiltrações que causam fissuras no concreto, outro problemas são pilastras construídas no acessos às arquibancadas, que complicariam o escoamento rápido do público em caso de necessidade. João Braga, diretor de patrimônio do Santa Cruz, garante que a estrutura do Arruda não oferece perigo. "Não há um só ponto que se encontre em situação tão crítica que implique interdição", afirmou. "O torcedor não corre perigo." Para ele, o problema no estádio é de falta de conforto para o público. O vice-presidente de patrimônio do Sport, Otávio Coutinho, defende a Ilha do Retiro: "O clube está com todas as vistorias em dia", diz. Coutinho explica que há cinco meses foram investidos R$ 1,6 milhão no estádio. Para reforma de camarotes e cadeiras cativas. Há problemas de infiltração também no Couto Pereira (Curitiba), Orlando Scarpelli (Florianópolis), Palestra Itália e Vila Belmiro. O Estádio Olímpico, em Porto Alegre, tem algumas áreas com ferragens expostas e oxidadas, em conseqüência de o concreto ter se soltado, algo que também se pode constatar no Couto Pereira.