Arrancada no segundo turno levou Flamengo ao título

Ao ocupar apenas o 10º lugar ao final do primeiro turno do Brasileirão, o Flamengo parecia sem chances de encerrar um jejum de 17 anos sem conquistar o título da principal competição nacional. Mas uma arrancada nas 18 últimas rodadas, nas quais foi derrotado apenas duas vezes, levaram o time carioca a ser campeão em 2009.

Para que isso ocorresse, o Flamengo foi brilhante nos confrontos diretos que fez no segundo turno contra os candidatos ao título. Também fortaleceu o seu elenco, com as contratações de Álvaro e Maldonado, que deixaram a defesa mais segura, e de Petkovic, destaque na conquista do título ao lado do atacante Adriano.

Outra tática foi evitar a euforia da torcida, adotando por muito tempo o discurso de que o time mirava apenas a vaga na Libertadores. A força da torcida no Maracanã também foi determinante: com a maior média de público do campeonato, o Flamengo conseguiu 12 vitórias, cinco empates e apenas duas derrotas em casa.

Após ter sido campeão carioca no primeiro semestre, o Flamengo sofreu no início do Brasileirão. A equipe tropeçou nas primeiras rodadas do campeonato, enquanto também era eliminada nas quartas de final da Copa do Brasil pelo Internacional. E nem a estreia de Adriano fez a situação melhorar muito. Afinal, pouco depois da chegada do atacante, vieram as piores derrotas: 4 a 2 para o Sport e 5 a 0 para o Coritiba.

Acumulando tropeços, o técnico Cuca foi demitido após a 13ª rodada. Andrade assumiu a equipe e as vitórias sobre Santos e Atlético-MG pareciam mostrar que o time ia se recuperar no Brasileirão. Mas o Flamengo voltou a oscilar, perdendo três partidas seguidas para Grêmio, Cruzeiro e Avaí.

Assim, o Flamengo terminou a 21ª rodada na 14ª colocação, 13 pontos atrás do líder Palmeiras e com chances remotas até mesmo de classificação para a Libertadores.

A recuperação viria logo depois. O Flamengo acumulou quatro vitórias e três empates até enfrentar o São Paulo na 28ª rodada. Aí, conseguiu vitória por 2 a 1, em confronto direto na luta por vaga na Libertadores e pelo título. Em seguida, o time carioca derrotou o então líder Palmeiras por 2 a 0, em outro duelo decisivo.

Faltava ao time carioca, porém, entrar no G-4. E isso aconteceu após derrotar o Santos por 1 a 0, na 33ª rodada, numa partida em que o goleiro Bruno defendeu dois pênaltis cobrados pelo santista Paulo Henrique. Em seguida, mais uma vitória em confronto direto: 3 a 1 sobre o Atlético-MG, em Belo Horizonte.

Depois de superar o Náutico, nos Aflitos, o Flamengo perdeu a chance de assumir a liderança do Brasileirão ao empatar em casa com o Goiás. Mas um tropeço do São Paulo na penúltima rodada somado ao triunfo sobre o Corinthians colocaram o time carioca na liderança do Brasileirão pela primeira vez. E título veio neste domingo, com a vitória sobre o Grêmio no Maracanã.