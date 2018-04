Arrasador no 1º tempo, Real goleia o Eibar repleto de reservas

O Real Madrid entrou em campo neste sábado repleto de reservas, mas isso não impediu que a equipe impusesse sua superioridade sobre o Eibar e goleasse mais uma vez no Campeonato Espanhol. Com um primeiro tempo arrasador, o time madrilenho marcou quatro vezes em 40 minutos, fez 4 a 0 e saiu aplaudido pelos torcedores no Santiago Bernabéu.

Da equipe que enfrentou o Wolfsburg na quarta-feira, pela Liga dos Campeões, somente Pepe, Casemiro e Cristiano Ronaldo foram titulares. O motivo é justamente o confronto diante do time alemão, uma vez que o Real precisa reverter a derrota por 2 a 0 da ida se quiser avançar às semifinais. O duelo da volta acontece nesta terça, em Madri.

No Espanhol, o título está bastante distante. A vitória deste sábado fez o Real assumir a segunda posição provisória, ultrapassando o rival Atlético de Madrid, com 72 pontos, quatro atrás do líder Barcelona, que ainda atua na rodada. O Eibar, por sua vez, faz campanha regular e é o décimo colocado, com 38 pontos.

Apesar da goleada, a torcida do Real exibiu toda sua insatisfação com o brasileiro Danilo, considerado um dos grandes culpados pela derrota para o Wolfsburg. O lateral entrou no segundo tempo e foi vaiado por boa parte do estádio a cada toque na bola. Ainda assim, não se escondeu e chegou a ter boa oportunidade, quando parou no goleiro Riesgo.

O JOGO

Mesmo com uma escalação tão alternativa, o Real foi para cima logo de cara neste sábado e não demorou para abrir o placar. Aos quatro minutos, Jesé arrancou pela intermediária e foi derrubado à beira da área. James Rodríguez cobrou a falta forte, no canto do goleiro, e balançou a rede.

O time da casa seguiu em cima, explorando os espaços dados pelo Eibar com rápidos contra-ataques. E foi assim que ampliou aos 17 minutos. Isco enfiou a bola na esquerda para Cristiano Ronaldo, que ganhou do zagueiro no corpo e rolou para Lucas Vázquez marcar.

Não demorou para que o terceiro saísse, aos 19. Em novo contra-ataque, Jesé saiu de frente para o goleiro e rolou para Cristiano Ronaldo, que dominou e fuzilou. Ainda houve tempo para o quarto aos 38. Cristiano Ronaldo avançou pela esquerda e devolveu o presente para Jesé, que bateu para o gol vazio.

O Eibar não exibia qualquer reação e sequer ameaçava o gol de Casilla. No segundo tempo, o Real tirou o pé, administrou o resultado e o jogo ficou morno. O único lance de perigo aconteceu aos 33 minutos, quando Borja Bastón apareceu na pequena área após cobrança de escanteio e acertou o travessão.