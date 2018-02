Arrasador, São Paulo avança às quartas-de-final da Copinha Como tem acontecido em toda a Copa São Paulo de Juniores, o São Paulo não tem tido dificuldades para passar por seus adversários. Nesta sexta-feira, em São Carlos, não foi diferente. De forma arrasadora, o clube do Morumbi derrotou o São Bento, por 4 a 1, e se classificou às quartas-de-final da competição. Para se ter uma idéia da superioridade são-paulina, o jogo praticamente foi decidido nos primeiros 22 minutos - tempo que o São Paulo demorou para abrir 3 a 0 no placar. O time de Sorocaba nem teve tempo para respirar na partida. No primeiro lance, logo no primeiro minuto, o atacante Thiago sofreu um pênalti e, em seguida, fez 1 a 0. Aos 14, novamente Thiago marcou e, oito minutos mais tarde, deixou o companheiro Eric na cara do gol para fazer o terceiro. Na segunda etapa, o São Bento até tentou uma reação com o gol de pênalti do centroavante Élton, aos quatro minutos. Só que parou nisso e o São Paulo ainda definiu o placar com um belo gol do meia Sérgio Motta, aos 33 minutos, após driblar o goleiro Vitor. "Estamos dando um passo de cada vez, mas sempre pensando lá na frente", contou o são-paulino Eric, logo após a partida. O adversário do São Paulo nas quartas-de-final será o Fluminense, que teve trabalho para passar pelo Juventus, em Embu das Artes. Com o jogo no tempo normal praticamente ganho - Léo Itaperuna havia marcado o gol no primeiro minuto do segundo tempo -, o time carioca permitiu o empate dos paulistas já nos acréscimos. Denílson acertou um belo chute no ângulo esquerdo de Alessandro para marcar o gol. Na disputa por pênaltis, o goleiro do Fluminense se destacou e defendeu uma cobrança. No final, 4 a 3 para a equipe do Rio.