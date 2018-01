Arrascaeta admite 'expectativa grande' sobre o Cruzeiro e projeta bom início

O Cruzeiro tem sido um dos clubes brasileiros mais ativos neste mercado de transferências. Contratou nomes de destaque, como Mancuello, Bruno Silva e, principalmente, Fred, o que aumentou a expectativa sobre o time em 2018. O meia Arrascaeta sabe da responsabilidade que isto traz e avaliou que um bom início de ano será importante para embalar o elenco.

"Acho que a expectativa para começar o ano é muito grande para todo o time. Para nós, é muito importante voltar a jogar perto do nosso torcedor. Queremos começar bem o ano, que será algo muito importante para todos nós", declarou o jogador neste sábado.

Prova da expectativa sobre o Cruzeiro é que 20 mil ingressos já foram vendidos antecipadamente para a estreia no Campeonato Mineiro diante do Tupi, quarta-feira, no Mineirão. E o apoio da torcida neste início de caminhada foi bastante celebrado por Arrascaeta.

"Quando o time tem a torcida ao seu lado, as coisas dentro do campo se tornam mais fáceis. Ano passado, sentimos o apoio deles durante toda a Copa do Brasil, o que foi importante para a conquista. Passar o ano todo ao lado do torcedor será muito importante de novo", apontou.

Titular absoluto de Mano Menezes, Arrascaeta tem se destacado na pré-temporada e marcou gols nos jogos-treino contra Guarani de Divinópolis e Ipatinga. Agora, ele projetou um trabalho diferente para os próximos dias, mais focado no duelo com o Tupi.

"Estamos fazendo uma boa pré-temporada, agora já focados no jogo, ganhando ritmo. Sabemos que agora temos jogadores chegando ao time, estamos os conhecendo e eles nos conhecendo. Creio que aos poucos, nos jogos, o time vai melhorando."