Arrigo Sacchi acerta com Real Madrid Depois da recusa de Luiz Felipe Scolari, a diretoria do Real Madrid agiu rápido e acertou nesta terça-feira a contratação do italiano Arrigo Sacchi para o cargo de diretor de futebol do clube. Ele vai assumir a vaga de Emílio Butragueño, que passa a ocupar uma das vice-presidências. O anúncio das mudanças na cúpula do clube foi feito pelo presidente Florentino Pérez. ?Estávamos pensando neste organograma desde setembro, mas as mudanças tiveram de ser adiadas com a saída de Camacho ( o técnico José Antonio Camacho)?, explicou Pérez. Na semana passada, o clube chegou a convidar Scolari para o cargo. O brasileiro, no entanto, preferiu permanecer no comando da seleção portuguesa.