Arruda lotado será o aliado do Santa Cruz Depois de uma semana tensa, marcada por contusões e pela ameaça de uma nova suspensão do lateral-direito Adriano, a equipe do Santa Cruz superou as dificuldades e promete lutar por uma vitória na partida deste sábado contra o Palmeiras na penúltima fase da Série B do Campeonato Brasileiro. O jogo acontece no Estádio do Arruda, no Recife, a partir das 21h40. Em resposta às declarações do técnico Jair Picerni, do Palmeiras, de que sua equipe viria ao Recife ?para conseguir uma vitória", o treinador tricolor Péricles Chamusca armou seu sistema defensivo durante toda a semana para barrar os meias e atacantes do time paulista. ?Meu time está preparado." Entre os atletas, o pensamento é o mesmo. ?Sempre que fizemos uma marcação boa, nosso time sobrou em campo. A intenção é dar continuidade diante do Palmeiras", alerta Helder, confirmado para a partida deste sábado. Quinta-feira, ele foi submetido a um exame de ressonância magnética que não detectou nenhuma lesão na coxa direita. Também lesionado durante os treinamentos, o atacante Aílton, que torceu o tornozelo esquerdo na terça-feira, está recuperado e teve o nome confirmado entre os titulares na partida contra o Palmeiras. Adriano, que somente nesta sexta-feira foi liberado para jogar depois de uma decisão favorável do STJD, não esconde a ansiedade. ?Graças a Deus tudo deu certo e estou mais tranqüilo após saber da decisão sensata do STJD. Agora, é se concentrar para entrar em campo em busca da vitória", declarou Adriano. Expulso diante do São Raimundo, Adriano foi indiciado no artigo 228 (agressão ao árbitro). O jogador é das principais estrelas do Santa Cruz no campeonato. Os gols que Roberto Santos vêm marcando na competição, por exemplo, (até agora já foram 14), foram, em sua maioria, originados de lançamentos do lateral. A única preocupação de Chamusca é em relação ao árbitro escalado para a partida, Carlos Eugênio Simon (RS). Simon trabalhou na primeira partida da final entre Brasiliense e Corinthians, na Copa do Brasil, no ano passado. Em jogo que os paulistas venceram por 2 a 1, a má atuação do juiz, segundo Chamusca, influenciou no resultado. Apesar de reconhecer o potencial do adversário, os jogadores do Santa Cruz estão bastante confiantes em conquistar uma vitória sobre a equipe paulista. Um dos fatores que tem animado o time tricolor é o fato de que nos últimos 11 jogos realizados em casa, o Santa Cruz venceu nove e empatou apenas dois. A expectativa é de que cerca de 50 mil torcedores estejam presentes no Arruda.