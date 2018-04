Arsenal abre a temporada com empate contra o Lens em amistoso

Ainda sem nenhum reforço de peso contratado, o Arsenal começou nesta sexta-feira a sua temporada 2016/2017. Jogando na casa do rival, na França, ficou apenas no empate com o Lens, por 1 a 1, precisando buscar o resultado com um gol no final da partida.

Com praticamente um time no primeiro tempo e outro no segundo, o Arsenal saiu atrás no placar graças a um gol de Autret, aos 37 minutos da etapa inicial. Quem anotou o gol de empate foi o inglês Oxlade-Chamberlain, também aos 37 minutos, mas do segundo tempo.

O único investimento importante do Arsenal até agora foi em Granit Xhaka, suíço, que ainda não estreou. Depois de jogar a Eurocopa, o meia contratado junto ao Borussia Mönchengladbach teve sua apresentação adiada na comparação com os companheiros.

Nesta sexta, mais cedo, o Arsenal também anunciou a chegada do zagueiro inglês Rob Holding, de apenas 20 anos, que se destacou pelo Bolton na segunda divisão da temporada passada.

OUTROS AMISTOSOS - Também nesta sexta, o Schalke 04 contou com um gol do veterano Klaas Jan Huntelaar para vencer o Holstein Kiel, também da Alemanha, por 2 a 1. O Bayer Leverkusen fez 4 a 0 no Koblenz, enquanto a Sampdoria fez 13 a 1 no Sellero Novelle, um time amador.