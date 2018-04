Arsenal admite erro ao antecipar volta de Wilshere O técnico Arsène Wenger admitiu ter errado ao antecipar o retorno do meia Jack Wilshere na partida do Arsenal contra o Norwich, sábado, em rodada do Campeonato Inglês. O jogador voltou de lesão no fim de semana, mas acabou deixando o gramado mais cedo após ter um desempenho apagado no jogo.