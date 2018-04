Arsenal admite saída de Arshavin no fim da temporada

"Eu não acho que ele vai permanecer aqui, porque tem jogado pouco", declarou o treinador. "Ele está no fim do seu contrato e, no final da temporada, vai decidir o que fazer", afirmou, sem demonstrar interesse em oferecer novo vínculo ao atleta.

Arshavin tem enfrentado dificuldades desde que chegou ao Arsenal em 2009, a um alto custo de US$ 23 milhões. Ele nunca correspondeu às expectativas da torcida e tem recebido poucas chances na equipe nas últimas duas temporadas, sendo alvo constante de críticas dos torcedores.

Sem oportunidades no clube inglês, o meia acabou sendo emprestado na temporada passada ao Zenit St. Petersburg, time russo que deixou justamente para acertar com o Arsenal há quatro anos.